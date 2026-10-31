ВМС США уклали з Castelion контракт до $200 млн на ракету Blackbeard — Fortune

Військово-морські сили США у вересні уклали зі стартапом Castelion контракт на суму до 200 млн доларів щодо гіперзвукової ракети Blackbeard. Компанія з Торранса в Каліфорнії, заснована у 2022 році трьома колишніми керівниками SpaceX, прагне налагодити виробництво доступніших гіперзвукових боєприпасів для американських збройних сил.

Як повідомляє Fortune, Blackbeard має статус програми, включеної до бюджетної програми ВМС США. У документах зазначено, що вартість однієї ракети може бути меншою за 500 тис. доларів. За даними видання, Blackbeard успішно пройшла льотні випробування на винищувачах F/A-18 Super Hornet.

Ставка на серійне виробництво

Castelion оцінюють у 13 млрд доларів. Компанію заснували Брайон Гарґіс, Ендрю Крайц і Шон Пітт, які раніше працювали у SpaceX. Вона має урядові контракти США на суму понад 500 млн доларів та планує масштабувати виробництво на майданчику Project Ranger у Ріо-Ранчо, штат Нью-Мексико.

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Підприємство площею близько 1 тис. акрів у перспективі може виробляти тисячі Blackbeard щороку. Частина жителів Ріо-Ранчо, за інформацією Fortune, виступала проти розміщення ракетного заводу, а компанія проводила зустрічі з громадою і співпрацювала з місцевою владою.

Конкуренція з оборонними гігантами

Castelion конкурує з Lockheed Martin, яка розробляє гіперзвуковий комплекс Dark Eagle з 2017 року. Fortune пише, що цей проєкт, за повідомленнями, відстає від графіка на три роки. Представник Армії США заявив виданню, що Dark Eagle успішно розгортали на підтримку навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні та що система пройшла кілька успішних льотних випробувань.

Гіперзвуковими називають ракети, здатні рухатися зі швидкістю щонайменше Маха 5, тобто у п'ять разів швидше за швидкість звуку. Керівники Castelion вважають, що такі системи можуть бути інструментом стримування, однак для цього США мають забезпечити їх виробництво у значних обсягах і за прийнятною ціною.

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