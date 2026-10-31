Marynarka Wojenna USA we wrześniu zawarła ze startupem Castelion kontrakt o wartości do 200 mln dolarów dotyczący hipersonicznej rakiety Blackbeard. Firma z Torrance w Kalifornii, założona w 2022 roku przez trzech byłych menedżerów SpaceX, dąży do uruchomienia produkcji tańszej amunicji hipersonicznej dla amerykańskich sił zbrojnych.

Jak informuje Fortune, Blackbeard ma status programu ujętego w programie budżetowym Marynarki Wojennej USA. W dokumentach wskazano, że koszt jednej rakiety może być niższy niż 500 tys. dolarów. Według publikacji Blackbeard pomyślnie przeszła próby w locie na myśliwcach F/A-18 Super Hornet.

Stawka na produkcję seryjną

Castelion wyceniany jest na 13 mld dolarów. Firmę założyli Bryon Hargis, Andrew Kreitz i Sean Pitt, którzy wcześniej pracowali w SpaceX. Ma ona kontrakty z rządem USA o wartości ponad 500 mln dolarów i planuje zwiększyć skalę produkcji w zakładzie Project Ranger w Rio Rancho w stanie Nowy Meksyk.

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Zakład o powierzchni około 1 tys. akrów może w przyszłości produkować tysiące rakiet Blackbeard rocznie. Część mieszkańców Rio Rancho, według Fortune, sprzeciwiała się lokalizacji fabryki rakiet, a firma organizowała spotkania ze społecznością i współpracowała z lokalnymi władzami.

Konkurencja z gigantami obronnymi

Castelion konkuruje z Lockheed Martin, który od 2017 roku rozwija hipersoniczny system Dark Eagle. Fortune pisze, że projekt ten ma według doniesień trzyletnie opóźnienie względem harmonogramu. Przedstawiciel Armii USA powiedział publikacji, że Dark Eagle był z powodzeniem rozmieszczany na potrzeby ćwiczeń w regionie Indo-Pacyfiku oraz że system przeszedł kilka udanych prób w locie.

Hipersonicznymi nazywa się rakiety zdolne poruszać się z prędkością co najmniej Mach 5, czyli pięć razy większą od prędkości dźwięku. Kierownictwo Castelion uważa, że takie systemy mogą być narzędziem odstraszania, jednak aby tak było, USA muszą zapewnić ich produkcję na znaczną skalę i po akceptowalnej cenie.

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