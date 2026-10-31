美国海军于9月与初创公司Castelion签署了一份最高价值2亿美元的合同，涉及Blackbeard高超音速导弹。这家总部位于加利福尼亚州托兰斯的公司由三名前SpaceX高管于2022年创立，旨在为美国武装部队建立更低成本高超音速弹药的生产能力。

据《财富》报道，Blackbeard具有被纳入美国海军预算计划的项目资格。文件显示，单枚导弹的成本可能低于50万美元。据该刊报道，Blackbeard已在F/A-18“超级大黄蜂”战斗机上成功完成飞行测试。

押注批量生产

Castelion的估值为130亿美元。该公司由布赖恩·哈吉斯、安德鲁·克赖茨和肖恩·皮特创立，三人此前均曾在SpaceX工作。该公司拥有价值超过5亿美元的美国政府合同，并计划在新墨西哥州里奥兰乔的Project Ranger设施扩大生产规模。

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这座占地约1000英亩的企业未来每年可能生产数千枚Blackbeard导弹。据《财富》消息，部分里奥兰乔居民反对在当地设立导弹工厂，而该公司举行了社区会议并与地方政府合作。

与国防巨头竞争

Castelion正与洛克希德·马丁竞争，后者自2017年以来一直在开发Dark Eagle高超音速系统。《财富》写道，据报道，该项目比计划落后3年。美国陆军一名代表向该刊表示，Dark Eagle曾被成功部署以支持印太地区的演习，并称该系统已通过数次成功的飞行测试。

高超音速导弹是指能够以至少5马赫、即音速五倍的速度飞行的导弹。Castelion管理层认为，此类系统可以成为威慑工具，但为此美国必须确保以可接受的价格大规模生产这些系统。

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