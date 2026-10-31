阿尔巴尼斯选区艺术家反对AI退出机制模式——《卫报》

在悉尼，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯所在选区格雷恩德勒的艺术家和创意企业代表，反对可能针对人工智能修改版权立法。他们担心，除非权利持有人另行选择退出，否则AI公司将能够默认使用在互联网上发布的澳大利亚作者作品来训练模型。

据《卫报》报道，位于悉尼内西区的格雷恩德勒有超过3000家文化和创意企业。该选区10%的劳动者受雇于文化和创意领域，而全澳大利亚的这一比例为4.2%。

退出机制模式

工党政府正在考虑修改版权法，这是与AI、数据中心、能源和经济相关的一揽子更广泛改革的一部分。阿尔巴尼斯此前表示，需要为作者提供尽可能强的保护，并指出未经付费使用他们的作品将是盗窃。

与此同时，创意产业担心，科技公司正寻求放宽现行规定，以便使用澳大利亚材料训练模型。据该报报道，Anthropic公司提出了一种opt-out模式：如果权利所有者没有提出异议，内容便可以被收集。联盟党参议员和音乐产业代表警告称，这种做法可能意味着国家征收财产。

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创意社区的反应

在其创作实践中使用AI的艺术家兼设计师卢·坎贝尔-史密斯称，要求作者自行选择退出其作品被使用是不可接受的。她认为，这会将作者变成科技公司的资源。

艺术空间Tortuga Studios的策展人兼负责人H·摩根-哈里斯表示，澳大利亚的创意生态系统可能遭受重大损害。Monster Mouse Studios联合创始人杰森·佐伊德伯格也批评了赋予AI公司此类访问权限的想法。同时，他指出，悉尼西部地区对传统手工艺术实践和工作室的兴趣正在增长。

法案草案预计将在年底前出台，并计划于2027年在议会审议。

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