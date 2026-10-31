Митці округу Албанезе виступили проти моделі ШІ з відмовою — The Guardian

У Сіднеї митці та представники творчих бізнесів із виборчого округу прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе Грейндлер виступили проти можливих змін до законодавства про авторське право для штучного інтелекту. Вони побоюються, що ШІ-компанії зможуть за замовчуванням використовувати оприлюднені в інтернеті роботи австралійських авторів для навчання моделей, якщо правовласники окремо не відмовляться від цього.

Як повідомляє The Guardian, в окрузі Грейндлер, що розташований у районі внутрішнього заходу Сіднея, налічується понад 3 тисячі культурних і творчих підприємств. У культурних і творчих сферах зайняті 10% працівників округу, тоді як загалом по Австралії цей показник становить 4,2%.

Модель відмови

Лейбористський уряд розглядає зміни до авторського права в межах ширшого пакета реформ, пов’язаних із ШІ, дата-центрами, енергетикою та економікою. Албанезе раніше заявляв про потребу в максимально сильному захисті авторів і зазначав, що використання їхніх робіт без оплати було б крадіжкою.

Водночас творчі індустрії занепокоєні тим, що технологічні компанії домагаються послаблення чинних правил для навчання моделей на австралійських матеріалах. Компанія Anthropic, за даними видання, запропонувала модель opt-out: контент можна було б збирати, якщо власник прав не висловив заперечення. Сенатори від Коаліції та представники музичної індустрії попередили, що такий підхід може означати вилучення державою власності.

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Реакція творчої спільноти

Художниця й дизайнерка Лу Кемпбелл-Сміт, яка користується ШІ у своїй практиці, назвала необхідність самостійно відмовлятися від використання робіт неприйнятною. Вона вважає, що це перетворює авторів на ресурс для технологічних компаній.

Кураторка й директорка артпростору Tortuga Studios H Морган-Гарріс заявила, що творчій екосистемі Австралії може бути завдано значної шкоди. Співзасновник Monster Mouse Studios Джейсон Зойдберг також розкритикував ідею надати ШІ-компаніям такий доступ. Водночас він зазначив, що в західних районах Сіднея зростає інтерес до традиційних ручних мистецьких практик і майстерень.

Проєкти законів очікуються до кінця року, а їхній розгляд у парламенті заплановано на 2027 рік.

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