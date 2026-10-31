W Sydney artyści i przedstawiciele kreatywnych biznesów z Grayndler, okręgu wyborczego premiera Australii Anthony’ego Albanese, sprzeciwili się możliwym zmianom w prawie autorskim dotyczącym sztucznej inteligencji. Obawiają się, że firmy AI będą mogły domyślnie wykorzystywać opublikowane w internecie dzieła australijskich autorów do trenowania modeli, jeśli posiadacze praw osobno z tego nie zrezygnują.

Jak podaje The Guardian, w Grayndler, położonym w wewnętrznej zachodniej części Sydney, działa ponad 3 tysiące przedsiębiorstw kulturalnych i kreatywnych. W sektorach kultury i kreatywnych zatrudnionych jest 10% pracowników okręgu, podczas gdy w całej Australii wskaźnik ten wynosi 4,2%.

Model rezygnacji

Rząd Partii Pracy rozważa zmiany w prawie autorskim w ramach szerszego pakietu reform związanych z AI, centrami danych, energetyką i gospodarką. Albanese wcześniej mówił o potrzebie jak najsilniejszej ochrony autorów i zaznaczał, że wykorzystywanie ich dzieł bez zapłaty byłoby kradzieżą.

Jednocześnie branże kreatywne obawiają się, że firmy technologiczne dążą do złagodzenia obecnych zasad trenowania modeli na australijskich materiałach. Według publikacji firma Anthropic zaproponowała model opt-out: treści można byłoby zbierać, gdyby właściciel praw nie zgłosił sprzeciwu. Senatorowie Koalicji i przedstawiciele branży muzycznej ostrzegli, że takie podejście może oznaczać przejęcie własności przez państwo.

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Reakcja społeczności kreatywnej

Artystka i projektantka Lou Campbell-Smith, która wykorzystuje AI w swojej praktyce, uznała wymóg samodzielnej rezygnacji z wykorzystywania jej prac za niedopuszczalny. Jej zdaniem zamienia to autorów w zasób dla firm technologicznych.

Kuratorka i dyrektorka przestrzeni artystycznej Tortuga Studios H Morgan-Harris stwierdziła, że australijski ekosystem kreatywny może ponieść znaczące szkody. Współzałożyciel Monster Mouse Studios Jason Zoidberg również skrytykował pomysł przyznania firmom AI takiego dostępu. Jednocześnie zauważył, że w zachodnich częściach Sydney rośnie zainteresowanie tradycyjnymi ręcznymi praktykami artystycznymi i warsztatami.

Projekty ustaw są oczekiwane do końca roku, a ich rozpatrzenie w parlamencie zaplanowano na 2027 rok.

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