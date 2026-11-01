Chiny zaprezentowały w Pekinie plan załogowego lądowania na Księżycu, który przewiduje osobne starty księżycowego lądownika Lanyue i załogowego statku Mengzhou. Po zadokowaniu pojazdów na orbicie księżycowej astronauci mają przejść do lądownika, aby zejść na powierzchnię satelity Ziemi.

O architekturze programu podczas 7. Sympozjum Lotów Załogowych w Pekinie opowiedział Wang Xiang, zastępca głównego konstruktora chińskiego programu lotów załogowych i główny konstruktor programu księżycowego. Według The Express Tribune, podejście to nazwano w Chinach planem „dwa starty i spotkanie na orbicie księżycowej”.

Dwa pojazdy dla misji

Dwie rakiety mają osobno umieścić Lanyue i Mengzhou na trajektorii lotu z Ziemi na Księżyc. Następnie pojazdy powinny wykonać zbliżenie i dokowanie na orbicie księżycowej. Po przejściu z Mengzhou do Lanyue załoga zejdzie na powierzchnię Księżyca, aby prowadzić prace naukowe.

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Według Wanga Xianga taki plan odpowiada istniejącym możliwościom technicznym i infrastrukturze Chin. Oddzielne opracowywanie statku i lądownika może również sprzyjać standaryzacji produkcji oraz stworzeniu długoterminowej gamy statków kosmicznych.

Opracowanie i testy

Opracowywanie rakiety nośnej Changzheng-10, statku Mengzhou i lądownika Lanyue, według konstruktora, postępuje pomyślnie. Wśród przeprowadzonych już testów są testy awaryjnego przerwania lotu Mengzhou na wysokości zerowej i przy maksymalnym ciśnieniu dynamicznym, testy lądowania i startu Lanyue, a także niskopułapowy test demonstracyjno-walidacyjny rakiety Changzheng-10.

Wang Xiang poinformował, że program ma wspólne plany systemowe, standardy techniczne i wymagania jakościowe, a podczas projektowania szczególną uwagę poświęca się sprawdzaniu współdziałania między podsystemami. Zaznaczył również, że podczas załogowego lądowania zostaną wykorzystane osiągnięcia chińskiego bezzałogowego programu księżycowego Chang’e.

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