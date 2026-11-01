中国在北京公布了一项载人登月方案， предусматривающую月球着陆器“揽月”和载人飞船“梦舟”分别发射。航天器在月球轨道完成对接后，航天员将转移至着陆器，降落到地球卫星表面。

中国载人航天工程副总设计师、探月工程总设计师王翔在北京举行的第七届载人航天学术大会上介绍了该计划的架构。据《The Express Tribune》报道，这一方法在中国被称为“双发射、月球轨道交会”方案。

用于任务的两艘航天器

两枚火箭将分别把“揽月”和“梦舟”送入从地球飞往月球的轨道。随后，两艘航天器须在月球轨道进行交会和对接。乘组从“梦舟”转移至“揽月”后，将降落到月球表面开展科学工作。

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王翔表示，这一方案符合中国现有的技术能力和基础设施。飞船和着陆器的独立研制也可能有助于生产标准化，并建立长期的航天器产品系列。

研发与测试

这位设计师表示，长征十号运载火箭、“梦舟”飞船和“揽月”着陆器的研制进展顺利。已完成的测试包括“梦舟”在零高度和最大动压条件下的飞行中止测试、“揽月”的着陆和起飞测试，以及长征十号火箭的低空演示验证测试。

王翔表示，该计划拥有统一的系统计划、技术标准和质量要求，设计过程中尤其重视验证各子系统之间的相互作用。他还指出，载人登月将采用中国无人月球探测工程“嫦娥”的成果。

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