Китай представил в Пекине схему пилотируемой высадки на Луну, предусматривающую отдельные запуски лунного посадочного модуля «Ланьюе» и пилотируемого корабля «Мэнчжоу». После стыковки аппаратов на лунной орбите астронавты должны перейти в посадочный модуль для спуска на поверхность спутника Земли.

Об архитектуре программы на 7-м Симпозиуме по пилотируемой космонавтике в Пекине рассказал заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы и главный конструктор лунной программы Ван Сян. По данным The Express Tribune, этот подход в Китае назвали схемой «два запуска и встреча на лунной орбите».

Два аппарата для миссии

Две ракеты должны отдельно вывести «Ланьюе» и «Мэнчжоу» на траекторию полета от Земли к Луне. Далее аппараты должны выполнить сближение и стыковку на лунной орбите. После перехода из «Мэнчжоу» в «Ланьюе» экипаж спустится на поверхность Луны для проведения научных работ.

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По словам Ван Сяна, такая схема соответствует существующим техническим возможностям и инфраструктуре Китая. Отдельная разработка корабля и посадочного модуля также может способствовать стандартизации производства и созданию долгосрочной линейки космических аппаратов.

Разработка и испытания

Разработка ракеты-носителя «Чанчжэн-10», корабля «Мэнчжоу» и посадочного модуля «Ланьюе», по словам конструктора, успешно продвигается. Среди уже проведенных испытаний — тесты аварийного прекращения полета «Мэнчжоу» на нулевой высоте и при максимальном динамическом давлении, испытания посадки и взлета «Ланьюе», а также низковысотный демонстрационно-валидационный тест ракеты «Чанчжэн-10».

Ван Сян сообщил, что программа имеет единые системные планы, технические стандарты и требования к качеству, а при проектировании особое внимание уделяется проверке взаимодействия между подсистемами. Он также отметил, что при пилотируемой высадке будут применены наработки китайской беспилотной лунной программы «Чанъэ».

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