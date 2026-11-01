W prowincji Guizhou w południowo-zachodnich Chinach międzynarodowa grupa naukowców opisała Gerrothorax maritimus — pierwszego znanego płaza z grupy pniowej, który żył całkowicie w środowisku morskim. Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Ecology & Evolution, informuje The Express Tribune.

Szczątki sprzed 237 milionów lat

Wnioski oparto na dwóch niemal kompletnych szkieletach z późnego triasu, liczących około 237 milionów lat. Długość szczątków wynosi co najmniej 737 milimetrów. Naukowcy zrekonstruowali wygląd zwierzęcia: miało ono spłaszczone ciało pokryte ciężkim kostnym pancerzem, szeroką płaską głowę, szeroki pysk i dobrze rozwinięte łuki skrzelowe.

Przystosowanie do dna morskiego

Badacze przypuszczają, że kształt ciała Gerrothorax maritimus był przystosowany do życia na dnie morskim i umożliwiał mu ukrywanie się w osadach dennych. Według ich oceny ciężka kostna powłoka mogła ograniczać utratę wody przez skórę w słonej wodzie.

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Dorosłe osobniki zachowywały skrzela i mogły oddychać pod wodą, być może bez wynurzania się na powierzchnię, aby oddychać płucami. Obecnie istnieje ponad 8 tysięcy gatunków płazów, jednak żaden z nich nie żyje wyłącznie w morzu. Niektóre współczesne płazy potrafią tolerować słonawą wodę, ale wcześniejsze znaleziska kopalne były niewystarczające, aby potwierdzić całkowicie morski tryb życia dawnych płazów.

Uczestnicy badania

W pracach uczestniczyli specjaliści z Muzeum Geologicznego Guizhou, Uniwersytetu Pekińskiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Jako autora korespondencyjnego artykułu naukowego wskazano Jianga Dayonga.

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