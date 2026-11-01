У Китаї описали першу повністю морську стовбурову амфібію — The Express Tribune

У провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю міжнародна група науковців описала Gerrothorax maritimus — першу відому стовбурову амфібію, яка повністю жила в морському середовищі. Дослідження опублікували в журналі Nature Ecology & Evolution, повідомляє The Express Tribune.

Рештки віком 237 мільйонів років

Висновки зробили на основі двох майже повних скелетів пізнього тріасу віком близько 237 мільйонів років. Довжина решток становить щонайменше 737 міліметрів. Науковці реконструювали вигляд тварини: вона мала сплющене тіло, вкрите важким кістковим панциром, широку пласку голову, широкий рот і добре розвинені зяброві дуги.

Пристосування до морського дна

Дослідники припускають, що форма тіла Gerrothorax maritimus була пристосована до життя на морському дні та давала змогу ховатися в донних відкладах. Важкий кістковий покрив, за їхньою оцінкою, міг зменшувати втрату води через шкіру в солоній воді.

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Дорослі особини зберігали зябра й могли дихати під водою, можливо, не піднімаючись на поверхню для дихання легенями. Нині існує понад 8 тисяч видів амфібій, однак жоден із них не живе виключно в морі. Деякі сучасні амфібії здатні переносити солонувату воду, але попередніх викопних знахідок було недостатньо, щоб підтвердити повністю морський спосіб життя давніх амфібій.

Учасники дослідження

У роботі брали участь фахівці Геологічного музею Гуйчжоу, Пекінського університету та Каліфорнійського університету в Девісі. Автором для листування наукової статті вказаний Цзян Даюн.

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