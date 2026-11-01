在中国西南部贵州省，一个国际科学家团队描述了Gerrothorax maritimus——已知首种完全生活在海洋环境中的干群两栖动物。该研究发表在《Nature Ecology & Evolution》期刊上，《快报论坛报》报道。

距今2.37亿年的遗骸

这一结论基于两具距今约2.37亿年的晚三叠世近乎完整骨骼。遗骸长度至少为737毫米。科学家重建了这种动物的外形：它拥有扁平的身体，覆盖着沉重的骨质甲胄，头部宽而扁平，嘴部宽大，并有发育良好的鳃弓。

对海底的适应

研究人员推测，Gerrothorax maritimus的体形适应了海底生活，并使其能够藏身于底部沉积物中。依他们的评估，沉重的骨质覆盖层可能减少其在盐水中通过皮肤流失水分。

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成年个体保留了鳃，能够在水下呼吸，可能无需浮到水面用肺呼吸。目前存在超过8000种两栖动物，但没有一种完全生活在海中。一些现代两栖动物能够耐受半咸水，但此前的化石发现不足以证实古代两栖动物完全海洋生活的方式。

研究参与者

贵州地质博物馆、北京大学和加州大学戴维斯分校的专家参与了这项工作。科学论文注明姜大勇为通讯作者。

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