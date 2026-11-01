В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая международная группа ученых описала Gerrothorax maritimus — первую известную стволовую амфибию, которая полностью жила в морской среде. Исследование опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution, сообщает The Express Tribune.

Останки возрастом 237 миллионов лет

Выводы сделали на основе двух почти полных скелетов позднего триаса возрастом около 237 миллионов лет. Длина останков составляет не менее 737 миллиметров. Ученые реконструировали внешний вид животного: у него было уплощенное тело, покрытое тяжелым костным панцирем, широкая плоская голова, широкий рот и хорошо развитые жаберные дуги.

Приспособление к морскому дну

Исследователи предполагают, что форма тела Gerrothorax maritimus была приспособлена к жизни на морском дне и позволяла ему скрываться в донных отложениях. По их оценке, тяжелый костный покров мог уменьшать потерю воды через кожу в соленой воде.

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Взрослые особи сохраняли жабры и могли дышать под водой, возможно, не поднимаясь на поверхность для дыхания легкими. Сейчас существует более 8 тысяч видов амфибий, однако ни один из них не живет исключительно в море. Некоторые современные амфибии способны переносить солоноватую воду, но предыдущих ископаемых находок было недостаточно, чтобы подтвердить полностью морской образ жизни древних амфибий.

Участники исследования

В работе участвовали специалисты Геологического музея Гуйчжоу, Пекинского университета и Калифорнийского университета в Дейвисе. Автором для корреспонденции научной статьи указан Цзян Даюн.

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