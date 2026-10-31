В Сиднее деятели искусства и представители творческих бизнесов из Грейндлера, избирательного округа премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, выступили против возможных изменений в законодательстве об авторском праве для искусственного интеллекта. Они опасаются, что ИИ-компании смогут по умолчанию использовать опубликованные в интернете работы австралийских авторов для обучения моделей, если правообладатели отдельно не откажутся от этого.

Как сообщает The Guardian, в округе Грейндлер, расположенном во внутренней западной части Сиднея, насчитывается более 3 тысяч культурных и творческих предприятий. В культурной и творческой сферах заняты 10% работников округа, тогда как в целом по Австралии этот показатель составляет 4,2%.

Модель отказа

Лейбористское правительство рассматривает изменения в авторском праве в рамках более широкого пакета реформ, связанных с ИИ, дата-центрами, энергетикой и экономикой. Албанезе ранее заявлял о необходимости максимально сильной защиты авторов и отмечал, что использование их работ без оплаты было бы кражей.

В то же время творческие индустрии обеспокоены тем, что технологические компании добиваются смягчения действующих правил для обучения моделей на австралийских материалах. Компания Anthropic, по данным издания, предложила модель opt-out: контент можно было бы собирать, если владелец прав не выразил возражений. Сенаторы от Коалиции и представители музыкальной индустрии предупредили, что такой подход может означать изъятие собственности государством.

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Реакция творческого сообщества

Художница и дизайнер Лу Кэмпбелл-Смит, которая использует ИИ в своей практике, назвала неприемлемой необходимость самостоятельно отказываться от использования работ. Она считает, что это превращает авторов в ресурс для технологических компаний.

Куратор и директор арт-пространства Tortuga Studios H Морган-Харрис заявила, что творческой экосистеме Австралии может быть нанесён значительный ущерб. Сооснователь Monster Mouse Studios Джейсон Зойдберг также раскритиковал идею предоставить ИИ-компаниям такой доступ. В то же время он отметил, что в западных районах Сиднея растёт интерес к традиционным ручным художественным практикам и мастерским.

Проекты законов ожидаются до конца года, а их рассмотрение в парламенте запланировано на 2027 год.

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