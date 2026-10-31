美国国防高级研究计划局（DARPA）将为期两年的E-CALC项目拨款183万美元，该项目旨在评估人工智能系统在工作流程各个阶段的能源消耗。密歇根工程学院、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和国防承包商BAE Systems的专家将参与该项目，OilPrice报道称。

评估能源成本

该项目名为E-CALC，即Energy Calculus for ML Lifecycle Optimization。其目标是让开发人员能够评估人工智能运行每个阶段的能源使用情况：从数据处理和模型训练到实际应用。

按照开发人员的设想，该系统将通过评估能源消耗，取代对不同软硬件组合进行的大量昂贵且耗时的测试。密歇根工程学院指出，软件与硬件不匹配可能导致用于训练人工智能模型的电力中多达30%被浪费。

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密歇根工程学院评估认为，更准确地追踪能源成本可减少用电量、降低使用人工智能的成本，并延长电池供电设备的运行时间。

国防应用

这项技术可能对军事和国防系统有用，在这些系统中，现场设备和远程计算系统必须在严格的功率和电池电量限制下运行复杂的人工智能算法。

E-CALC负责人、密歇根大学计算机科学与工程系副教授莫沙拉夫·乔杜里表示，人工智能能耗不受控制地增长可能会增加成本、给能源基础设施带来压力，并使先进系统的部署更加复杂。据OilPrice报道，国际能源署预测，到2030年，数据中心的用电量将比2024年增长一倍以上；2024年该用电量约为420太瓦时。

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