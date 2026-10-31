DARPA выделит $1,83 млн на измерение энергопотребления ИИ — OilPrice

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов DARPA выделит 1,83 млн долларов на двухлетний проект E-CALC, призванный оценивать энергопотребление систем искусственного интеллекта на всех этапах рабочего процесса. Над проектом будут работать специалисты Michigan Engineering, Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и оборонного подрядчика BAE Systems, сообщает OilPrice.

Оценка затрат энергии

Проект называется E-CALC — Energy Calculus for ML Lifecycle Optimization. Его цель — дать разработчикам возможность оценивать использование энергии на каждой стадии работы ИИ: от обработки данных и обучения модели до ее практического применения.

По замыслу разработчиков, система должна заменить многочисленные дорогостоящие и длительные испытания различных комбинаций программного и аппаратного обеспечения оценкой энергозатрат. В Michigan Engineering отметили, что несоответствие между программным обеспечением и аппаратурой может приводить к потере до 30% электроэнергии, используемой для обучения моделей ИИ.

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Более точное отслеживание затрат энергии, по оценке Michigan Engineering, может сократить потребление электричества, снизить стоимость использования ИИ и продлить время работы устройств с батарейным питанием.

Применение в обороне

Технология может быть полезна для военных и оборонных систем, где полевое оборудование и удаленные вычислительные комплексы должны запускать сложные алгоритмы ИИ в условиях строгих ограничений мощности и заряда батареи.

Руководитель E-CALC, доцент кафедры компьютерных наук и инженерии Мичиганского университета Мошараф Чоудхури заявил, что неконтролируемый рост энергопотребления ИИ может повышать расходы, создавать нагрузку на энергетическую инфраструктуру и усложнять развертывание передовых систем. По данным OilPrice, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году потребление электроэнергии центрами обработки данных более чем удвоится по сравнению с 2024 годом, когда оно составляло около 420 тераватт-часов.

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