研究人员从西班牙埃尔米龙洞穴的沉积物中提取了古代人类核DNA；在对应地层中没有发现骨骼、牙齿或其他人类遗骸。这些遗传物质来自大约2.2万年前生活的多个人，ScienceAlert报道称。由维也纳大学研究人员领导的团队的研究结果发表在《科学进展》期刊上。

超过10亿个DNA片段

为进行分析，科学家采集了极少量的沉积物样本，其质量相当于几粒大米。该样本必须进行100次测序，才能获得足够的可用数据。团队分析了超过10亿个DNA片段，以识别人类痕迹，同时也考虑了样本可能受到的现代污染。

科学家推测，这些遗传物质可能来自皮肤、头发或血液，并由在欧洲最后一个冰期最寒冷时期身处洞穴中的人带入沉积物。该DNA可能来自多个人的混合物，其中男性多于女性。

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有关欧洲西南部人口的数据

核DNA分析显示，洞穴居民可能属于西方血统群体，并且可能拥有深色皮肤、头发和眼睛。核DNA从父母双方遗传，与仅通过母系传递的线粒体DNA相比，包含更多关于人类血统的信息。

作者将埃尔米龙的材料与来自一名约3.1万年前生活在法国的女性遗骸的数据，以及来自西班牙北部一颗约2.5万年历史牙齿的数据进行了比较。两个更早的样本显示出东方血统的迹象，而埃尔米龙的DNA仅显示出西方血统的迹象。同时，研究人员指出，他们的数据并不表明在3万年至2万年前期间，欧洲西南部发生过大规模人口替代或连续性中断。

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