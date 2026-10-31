Исследователи выделили древнюю человеческую ядерную ДНК из осадка пещеры Эль-Мирон в Испании, где в соответствующем слое не обнаружили костей, зубов или других человеческих останков. Генетический материал происходил от нескольких людей, живших примерно 22 тысячи лет назад, сообщает ScienceAlert. Результаты работы команды под руководством исследователей Венского университета были опубликованы в журнале Science Advances.

Более миллиарда фрагментов ДНК

Для анализа ученые взяли очень маленький образец осадка, по массе сопоставимый с несколькими зернами риса. Его пришлось секвенировать 100 раз, чтобы получить достаточно пригодных данных. Команда проанализировала более миллиарда фрагментов ДНК, чтобы выявить человеческие следы, а также учла возможное современное загрязнение образца.

Ученые предполагают, что генетический материал мог попасть в осадок с кожи, волос или крови людей, находившихся в пещере в самый холодный период последнего ледникового периода в Европе. ДНК, вероятно, происходит от смеси нескольких людей, среди которых мужчин было больше, чем женщин.

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Данные о населении юго-западной Европы

Анализ ядерной ДНК свидетельствует, что обитатели пещеры, вероятно, принадлежали к группе западного происхождения и могли иметь темные кожу, волосы и глаза. Ядерная ДНК наследуется от обоих родителей и содержит больше данных о происхождении человека, чем митохондриальная ДНК, которая передается только по материнской линии.

Авторы сравнили материал из Эль-Мирона с данными, полученными из останков женщины из Франции, жившей примерно 31 тысячу лет назад, и из зуба с севера Испании возрастом около 25 тысяч лет. В двух более старых образцах обнаружили признаки восточного происхождения, тогда как ДНК из Эль-Мирона демонстрирует только признаки западного происхождения. В то же время исследователи отметили, что их данные не свидетельствуют о масштабной замене населения или разрыве преемственности на юго-западе Европы между 30 и 20 тысячами лет назад.

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