Badacze wyodrębnili starożytne ludzkie jądrowe DNA z osadu w jaskini El Mirón w Hiszpanii, gdzie w odpowiadającej warstwie nie znaleziono kości, zębów ani innych ludzkich szczątków. Materiał genetyczny pochodził od kilku osób, które żyły około 22 tysięcy lat temu, informuje ScienceAlert. Wyniki pracy zespołu kierowanego przez badaczy z Uniwersytetu Wiedeńskiego opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Ponad miliard fragmentów DNA

Do analizy naukowcy pobrali bardzo małą próbkę osadu, porównywalną masą z kilkoma ziarnami ryżu. Musiała zostać zsekwencjonowana 100 razy, aby uzyskać wystarczającą ilość użytecznych danych. Zespół przeanalizował ponad miliard fragmentów DNA, aby wykryć ludzkie ślady, a także uwzględnił możliwe współczesne zanieczyszczenie próbki.

Naukowcy przypuszczają, że materiał genetyczny mógł trafić do osadu ze skóry, włosów lub krwi ludzi, którzy przebywali w jaskini w najzimniejszym okresie ostatniej epoki lodowej w Europie. DNA prawdopodobnie pochodzi z mieszaniny kilku osób, wśród których było więcej mężczyzn niż kobiet.

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Dane o ludności południowo-zachodniej Europy

Analiza jądrowego DNA wskazuje, że mieszkańcy jaskini prawdopodobnie należeli do grupy o zachodnim pochodzeniu i mogli mieć ciemną skórę, włosy oraz oczy. Jądrowe DNA jest dziedziczone po obojgu rodzicach i zawiera więcej danych o pochodzeniu człowieka niż mitochondrialne DNA, które jest przekazywane wyłącznie w linii matczynej.

Autorzy porównali materiał z El Mirón z danymi uzyskanymi ze szczątków kobiety z Francji, która żyła około 31 tysięcy lat temu, oraz z zęba z północy Hiszpanii liczącego około 25 tysięcy lat. W dwóch starszych próbkach wykryto oznaki wschodniego pochodzenia, podczas gdy DNA z El Mirón wykazuje wyłącznie oznaki zachodniego pochodzenia. Jednocześnie badacze zaznaczyli, że ich dane nie wskazują na zakrojoną na dużą skalę wymianę ludności ani przerwanie ciągłości w południowo-zachodniej Europie między 30 a 20 tysiącami lat temu.

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