У ґрунті печери в Іспанії знайшли ДНК людей, які жили 22 тисячі років тому — ScienceAlert

Дослідники виділили давню людську ядерну ДНК з осаду печери Ель-Мірон в Іспанії, де у відповідному шарі не знайшли кісток, зубів чи інших людських решток. Генетичний матеріал походив від кількох людей, які жили приблизно 22 тисячі років тому, повідомляє ScienceAlert. Результати роботи команди під керівництвом дослідників Віденського університету опублікували в журналі Science Advances.

Понад мільярд фрагментів ДНК

Для аналізу вчені взяли дуже малий зразок осаду, за масою порівнюваний із кількома зернами рису. Його довелося секвенувати 100 разів, щоб отримати достатньо придатних даних. Команда проаналізувала понад мільярд фрагментів ДНК, аби виявити людські сліди, а також врахувала можливе сучасне забруднення зразка.

Науковці припускають, що генетичний матеріал міг потрапити до осаду зі шкіри, волосся або крові людей, які перебували в печері в найхолодніший період останнього льодовикового періоду в Європі. ДНК, імовірно, походить від суміші кількох осіб, серед яких було більше чоловіків, ніж жінок.

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Дані про населення південного заходу Європи

Аналіз ядерної ДНК свідчить, що мешканці печери, ймовірно, належали до групи західного походження та могли мати темні шкіру, волосся й очі. Ядерна ДНК успадковується від обох батьків і містить більше даних про походження людини, ніж мітохондріальна ДНК, що передається лише материнською лінією.

Автори порівняли матеріал з Ель-Мірона з даними, отриманими з решток жінки з Франції, яка жила приблизно 31 тисячу років тому, та із зуба з півночі Іспанії віком близько 25 тисяч років. У двох старіших зразках виявили ознаки східного походження, тоді як ДНК з Ель-Мірона демонструє лише ознаки західного походження. Водночас дослідники зазначили, що їхні дані не свідчать про масштабну заміну населення або розрив безперервності на південному заході Європи між 30 і 20 тисячами років тому.

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