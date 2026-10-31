Министерство иностранных дел Японии сообщило о возможной компрометации около 3600 наборов персональных данных после несанкционированного доступа к одной из его сетей. Как сообщает The Japan Times, среди этих данных были имена и адреса электронной почты.

Среди записей были данные примерно 900 человек, не являющихся сотрудниками министерства. В ведомстве отметили, что эти записи не содержали конфиденциальной информации.

Доступ заблокировали после обнаружения

Несанкционированный доступ к сети обнаружили 27 июля. Его сразу заблокировали и приняли меры для аннулирования учетных данных. После проверки с участием внешних экспертов министерство пришло к выводу, что персональные данные могли быть скомпрометированы.

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Сообщений об использовании этих данных не поступало. По словам высокопоставленного чиновника МИД, третья сторона похитила данные для входа в почтовый сервис.

Конфиденциальные и консульские системы не затронуты

Атакованная сеть была подключена к внешним сетям. При этом конфиденциальную информацию министерство обрабатывает в отдельной закрытой сети.

В МИД также заявили, что несанкционированный доступ не затронул консульскую систему, связанную с паспортами, а также сервис Tabi-Regi для информирования путешественников о безопасности за рубежом. Ведомство планирует уведомить людей, не работающих в министерстве, чьи данные могли быть скомпрометированы, а также пересмотреть контроль доступа и методы аутентификации, усилить мониторинг и обучение информационной безопасности.

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