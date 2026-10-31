Учёные Университетского колледжа Лондона (UCL) в Великобритании предположили, что родственники современных крокодилов могли пережить падение астероида 66 миллионов лет назад благодаря тёплым тропическим и субтропическим регионам вблизи экватора. Согласно результатам моделирования, эти территории сохраняли подходящие условия, тогда как среда обитания многих нептичьих динозавров резко сократилась, сообщает ScienceDaily.

Климатические рефугиумы после удара астероида

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, охватило более 7 тысяч ископаемых останков и записей о более чем 400 современных и вымерших видах крокодилов и их родственников. Авторы объединили эти данные с компьютерными моделями древнего климата и географии Земли за 245 миллионов лет.

Модели последствий удара астероида Чикшулуб показали, что при сокращении солнечного света на 5% или 10% районы вблизи экватора оставались достаточно тёплыми для родственников крокодилов. При сценарии с сокращением солнечного света на 15% такие территории также становились непригодными, однако исследователи считают этот вариант маловероятным. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере в симуляциях не изменило доступность подходящих климатических зон.

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Следование за тёплым климатом

Согласно выводам учёных, представители этой эволюционной линии на протяжении большей части своей 250-миллионной истории преимущественно перемещались вслед за тёплым климатом, а не приспосабливались к существенно иным температурам. В периоды потепления их ареал расширялся, а во время глобального похолодания сужался до тропиков.

Около 50 миллионов лет назад, в раннем эоцене, глобальная температура была примерно на 10°C выше современной, а на полюсах не существовало постоянного льда. Тогда родственники крокодилов жили в высоких широтах Северной Америки, Европы и даже Антарктиды. Исследователи также выявили исключения: примерно 94 миллиона лет назад одна ветвь эволюционировала для выдерживания более высоких температур, а около 34 миллионов лет назад вымершая группа в Австралии приспособилась к засушливым условиям.

Авторы подчёркивают, что благоприятная температура, вероятно, не была единственной причиной выживания. Шансы также могли повышать небольшие размеры тела, полуводный образ жизни, гибкий рацион и низкие энергетические потребности. Учёные отмечают, что современным крокодилам может быть сложнее перемещаться к подходящему климату из-за городов, дорог и сельскохозяйственных угодий.

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