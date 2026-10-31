Naukowcy z University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii zasugerowali, że krewni współczesnych krokodyli mogli przetrwać uderzenie asteroidy 66 milionów lat temu dzięki ciepłym regionom tropikalnym i subtropikalnym w pobliżu równika. Według wyników modelowania obszary te zachowały odpowiednie warunki, podczas gdy siedliska wielu nieptasich dinozaurów gwałtownie się skurczyły, podaje ScienceDaily.

Klimatyczne refugia po uderzeniu asteroidy

Badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances objęło ponad 7 tysięcy skamieniałych szczątków i zapisów dotyczących ponad 400 współczesnych i wymarłych gatunków krokodyli oraz ich krewnych. Autorzy połączyli te dane z komputerowymi modelami dawnego klimatu i geografii Ziemi z okresu 245 milionów lat.

Modele skutków uderzenia asteroidy Chicxulub wykazały, że przy zmniejszeniu ilości światła słonecznego o 5% lub 10% obszary w pobliżu równika pozostawały wystarczająco ciepłe dla krewnych krokodyli. W scenariuszu zakładającym ograniczenie światła słonecznego o 15% takie obszary również stawały się nieodpowiednie, jednak badacze uważają ten wariant za mało prawdopodobny. Wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w symulacjach nie zmienił dostępności odpowiednich stref klimatycznych.

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Podążanie za ciepłym klimatem

Według wniosków naukowców przedstawiciele tej linii ewolucyjnej przez większą część swojej 250-milionowej historii głównie przemieszczali się w ślad za ciepłym klimatem, zamiast przystosowywać się do istotnie odmiennych temperatur. W okresach ocieplenia ich zasięg rozszerzał się, a podczas globalnego ochłodzenia kurczył się do tropików.

Około 50 milionów lat temu, we wczesnym eocenie, globalna temperatura była o około 10°C wyższa niż obecnie, a na biegunach nie było stałego lodu. Wówczas krewni krokodyli żyli na wysokich szerokościach geograficznych Ameryki Północnej, Europy, a nawet Antarktydy. Badacze wykryli również wyjątki: około 94 miliony lat temu jedna gałąź wyewoluowała, aby wytrzymywać wyższe temperatury, a około 34 miliony lat temu wymarła grupa w Australii przystosowała się do suchych warunków.

Autorzy podkreślają, że sprzyjająca temperatura prawdopodobnie nie była jedyną przyczyną przetrwania. Szanse mogły również zwiększać niewielkie rozmiary ciała, półwodny tryb życia, elastyczna dieta i niskie zapotrzebowanie energetyczne. Naukowcy zauważają, że współczesnym krokodylom może być trudniej przemieszczać się do odpowiedniego klimatu z powodu miast, dróg i terenów rolniczych.

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