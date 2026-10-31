英国伦敦大学学院（UCL）的科学家认为，现代鳄鱼的近亲可能因赤道附近温暖的热带和亚热带地区而在6600万年前的小行星撞击中幸存下来。建模结果显示，这些地区保留了适宜条件，而许多非鸟类恐龙的栖息地则急剧缩小，ScienceDaily报道。

小行星撞击后的气候避难所

这项发表在《Science Advances》期刊上的研究涵盖了7000多件化石遗存，以及400多种现代和已灭绝鳄鱼及其近亲的记录。作者将这些数据与覆盖2.45亿年地球古气候和地理状况的计算机模型结合起来。

对希克苏鲁伯小行星撞击后果的模型显示，当日照减少5%或10%时，赤道附近地区仍足够温暖，适合鳄鱼近亲生存。在日照减少15%的情景下，这些地区也会变得不适宜，但研究人员认为这一情况不太可能。模拟中大气二氧化碳浓度的增加并未改变适宜气候带的可获得性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

追随温暖气候

根据科学家的结论，这一演化谱系的成员在其2.5亿年历史的大部分时间里，主要是追随温暖气候迁移，而不是适应显著不同的温度。在变暖时期，它们的分布范围扩大；在全球变冷期间，则收缩至热带地区。

大约5000万年前的早始新世，全球气温比现在高约10°C，极地没有永久冰层。当时，鳄鱼近亲生活在北美、欧洲乃至南极洲的高纬度地区。研究人员还发现了例外：大约9400万年前，一个分支进化出耐受更高温度的能力；约3400万年前，澳大利亚一个已灭绝的类群适应了干旱条件。

作者强调，适宜的温度可能并非存活的唯一原因。较小的体型、半水生生活方式、灵活的食性和较低的能量需求也可能提高了存活机会。科学家指出，由于城市、道路和农业用地的存在，现代鳄鱼可能更难迁移到适宜的气候环境。

关注我们在