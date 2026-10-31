Радионаблюдения с помощью обсерваторий в США и Чили показали, что меньшая звезда-компаньон Сиварха движется настолько близко к красному сверхгиганту Бетельгейзе, что проходит сквозь его расширенную атмосферу и оставляет за собой след. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на новое исследование.

Атмосфера меняет форму

Данные, собранные в 2021–2026 годах радиообсерваторией Karl G. Jansky Very Large Array в штате Нью-Мексико и комплексом ALMA в Чили, показали изменения формы атмосферы Бетельгейзе. Когда Сиварха находится дальше всего от сверхгиганта, его атмосфера вытягивается и приобретает яйцевидную форму. Когда спутник проходит перед звездой или позади нее, атмосфера становится более округлой.

Руководительница наблюдений Линн Мэтьюз, главный научный сотрудник обсерватории Haystack Массачусетского технологического института, объяснила, что компаньон обращается настолько близко, что фактически проходит сквозь расширенную атмосферу Бетельгейзе.

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Восстановление после потускнения

Те же наблюдения свидетельствуют, что Бетельгейзе в значительной степени восстановилась после Великого потускнения, привлекшего внимание в 2020 году. Тогда красный сверхгигант выбросил большие объемы газа и пыли и стал самым тусклым более чем за столетие.

Астрономы давно пытались объяснить примерно 2100-дневный цикл изменения яркости Бетельгейзе. Предыдущие исследования указывали на маломассивного спутника, обращающегося глубоко в атмосфере звезды, а существование Сивархи подтвердили в начале 2026 года. Сам спутник слишком тусклый для прямого обнаружения в радиодиапазоне, однако его влияние прослеживается по изменениям формы сверхгиганта.

Дальнейшие наблюдения

Чтобы подтвердить этот эффект, исследователям необходимо проследить большую часть орбиты Сивархи, прежде всего в радиодиапазонах, которые до сих пор наблюдались недостаточно часто. Будущий телескоп Next Generation Very Large Array может облегчить регулярный мониторинг таких систем и помочь изучать, как красные сверхгиганты теряют вещество в конце жизни и как близкие спутники влияют на этот процесс. Результаты описаны в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

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