美国和智利天文台开展的射电观测显示，较小的伴星西瓦尔哈运行得极其靠近红超巨星参宿四，以至于会穿过其扩展的大气层并在后方留下痕迹。据Space.com报道，这一结论来自一项新研究。

大气层改变形状

美国新墨西哥州的卡尔·G·央斯基甚大阵列射电天文台和智利的ALMA设施在2021年至2026年间收集的数据表明，参宿四大气层的形状发生了变化。当西瓦尔哈距离这颗超巨星最远时，其大气层会拉长并呈现卵形。当这颗伴星从恒星前方或后方经过时，大气层会变得更加圆润。

观测负责人、麻省理工学院海斯塔克天文台首席研究科学家琳恩·马修斯解释说，这颗伴星的轨道如此接近，以至于实际上会穿过参宿四扩展的大气层。

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从变暗事件中恢复

同一批观测还表明，参宿四在很大程度上已从2020年引发关注的“大变暗”事件中恢复。当时，这颗红超巨星喷射出大量气体和尘埃，并变得比一个多世纪以来任何时候都更暗。

天文学家长期以来一直试图解释参宿四大约2100天的亮度变化周期。此前的研究指出，存在一颗低质量伴星在恒星大气层深处运行，而西瓦尔哈的存在于2026年初得到确认。这颗伴星本身在射电波段过于暗弱，无法被直接探测，但可通过超巨星形状的变化追踪其影响。

进一步观测

为确认这一效应，研究人员需要追踪西瓦尔哈轨道的更大部分，尤其是在迄今观测频率不足的射电波段。未来的下一代甚大阵列望远镜可能有助于定期监测这类系统，并帮助研究红超巨星如何在生命末期失去物质，以及近距离伴星如何影响这一过程。研究结果载于发表在《天体物理学杂志》上的一篇论文。

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