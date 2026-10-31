Ученые обнаружили, что соотношение дейтерия и водорода в метане межзвездной кометы 3I/ATLAS в 13 раз превышает показатель кометы 67P/Чурюмова—Герасименко. Как сообщает ScienceAlert, это соотношение выше, чем у любого известного тела Солнечной системы.

Наблюдения в поясе астероидов

Группа исследователей под руководством ученых Отдела исследования Солнечной системы NASA проанализировала химический состав комы — газовой оболочки кометы. Для этого использовали инфракрасные возможности космического телескопа James Webb.

Наблюдения провели в конце декабря 2025 года, когда 3I/ATLAS пролетала через пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Тогда она находилась примерно в 2,5 раза дальше от Солнца, чем Земля.

На таком расстоянии солнечное излучение вызывает сублимацию ледяных летучих веществ, а кома кометы существенно расширяется. Это позволило астрономам исследовать молекулярное излучение вещества вокруг объекта.

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Что может означать изотопный состав

Исследователи сосредоточились на соотношении дейтерия и водорода в метане. Дейтерий является более тяжелым изотопом водорода, а его доля в молекулах может сохранять информацию об условиях, в которых формировались ледяные пылевые зерна.

Для кометы 67P/Чурюмова—Герасименко такой изотопный сигнал ранее подтвердил аппарат Rosetta, исследовавший ее непосредственно. По оценке авторов нового исследования, высокий показатель 3I/ATLAS согласуется с гипотезой о формировании ее льдов в холодной среде с низким содержанием тяжелых элементов и интенсивным воздействием космических лучей.

Ученые также предполагают, что комета могла сформироваться в протозвездной среде или в диске из газа и пыли вокруг очень молодой звезды. При температуре около минус 263 градусов Цельсия газы замерзают на пылевых зернах, что способствует обогащению молекул метана дейтерием. Низкое содержание углерода-13, по оценке авторов, также может свидетельствовать о древнем происхождении объекта.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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