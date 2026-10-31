Исследователи установили, что малые буревестники из колоний на западных побережьях Соединенного Королевства во время возвращения с мест кормления могут испытывать своеобразный джетлаг. Сдвиг внутренних часов птиц связан с небольшими отклонениями в ориентации по Солнцу, сообщает Ars Technica.

Солнечный компас и внутренние часы

Малые буревестники могут преодолевать над Северной Атлантикой сотни километров в день. От мест гнездования они улетают на кормежку на расстояние от нескольких десятков до более чем тысячи километров. Для возвращения птицы, вероятно, определяют свое положение с помощью своеобразной «карты», которая может быть связана с запахами, а направление выбирают по Солнцу.

Такой способ навигации требует точного чувства времени, поскольку положение Солнца в небе меняется в течение дня. По данным исследователей, буревестники корректируют внутренние часы на рассвете и в сумерках. Если между восходом и заходом Солнца птица смещается на один градус долготы, ее часы расходятся с местным временем примерно на четыре минуты. При движении на восток птицы должны отклоняться по часовой стрелке, а при движении на запад — против нее.

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Два десятилетия GPS-наблюдений

Команда Оксфордского университета проанализировала 3688 кормовых вылетов, совершенных 1045 птицами. GPS-трекеры начали устанавливать буревестникам в 2004 году, когда устройства стали достаточно маленькими для птиц такого размера. Продолжительность этих путешествий составляла от одного дня до двух недель.

Ученые отдельно рассмотрели 335 возвращений в колонии, происходивших вне видимости суши. Отклонения соответствовали прогнозам для солнечного компаса со смещенным внутренним временем. В то же время автор исследования Патрик Левин предостерег, что работа не была контролируемым экспериментом, поэтому причинно-следственную связь следует интерпретировать осторожно. Исследователи также оценили возможное влияние бокового ветра, силы Кориолиса и магнитного компаса, однако эти факторы хуже объясняли полученные данные.

Ошибки в ориентации достигали примерно 15 градусов. По расчетам команды, при перелете на 1000 километров на восток среднее отклонение составило бы около семи градусов, а регулярное уточнение своего положения добавляло бы к маршруту лишь около пяти километров.

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