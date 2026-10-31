Вспышки сверхновых могли быть не главным фактором, рассеивавшим водородный туман в ранней Вселенной, а вместо этого задерживать ионизирующее ультрафиолетовое излучение внутри галактик. На это указывают результаты исследования, опубликованного 15 октября 2026 года в журнале Nature Astronomy, сообщает Live Science.

Как Вселенная стала более прозрачной

Примерно через 400 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла достаточно, чтобы образовались атомы, преимущественно нейтрального водорода. Этот газ образовал космический туман, непрозрачный для ультрафиолетового света. Позднее излучение первых звезд и галактик ионизировало нейтральный водород, разделяя атомы на протоны и электроны. Этот процесс называют эпохой реионизации.

У астрономов до сих пор нет полного ответа, какие именно объекты вызвали реионизацию и как она происходила. Ранее предполагалось, что важную роль играли сверхновые — взрывные смерти массивных звезд. Они должны были создавать мощные галактические ветры, помогавшие фотонам лаймановского континуума покидать галактики и ионизировать межгалактический газ.

Наблюдения шести галактик

Команда использовала космический телескоп Hubble для изучения шести компактных галактик с активным звездообразованием, расположенных примерно в 3,5 миллиарда световых лет. Их диаметр обычно не превышает 6500 световых лет, а темп образования звезд составляет около 10 солнечных масс в год.

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Анализ спектров позволил определить происхождение, химический состав, скорость и направление звездных ветров. В первые три миллиона лет звездообразования ветры молодых массивных звезд двигались почти со скоростью 3000 километров в секунду и прокладывали путь сквозь нейтральный газ и пыль. Это позволяло ионизирующему излучению покидать галактику.

Эффект сверхновых

Примерно через три миллиона лет, когда самые массивные звезды начинали взрываться как сверхновые, ситуация менялась. Выброшенное вещество добавлялось к газу и пыли в галактиках, делая среду более плотной для фотонов лаймановского континуума. Самые старые галактики в выборке, где ветры от сверхновых были самыми быстрыми, пропускали меньше всего ионизирующего излучения.

Авторы отмечают, что этот результат не согласуется с большинством космологических симуляций, в которых доля излучения, выходящего из галактики, максимальна после появления ветров от сверхновых. Исследователи предлагают расширить выборку галактик и провести наблюдения с более высоким разрешением в других диапазонах волн.

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