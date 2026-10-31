研究将鹱类的时差反应与偏离航线联系起来——Ars Technica

研究人员发现，来自英国西海岸殖群的小型鹱类在从觅食地返回时，可能会经历一种特殊的时差反应。鸟类内部生物钟的偏移与依据太阳定向时出现的轻微偏差有关，Ars Technica报道。

太阳罗盘与内部生物钟

小型鹱类每天可在北大西洋上空飞行数百公里。它们从筑巢地飞往距离数十至一千多公里的地方觅食。为了返回，鸟类可能借助一种与气味有关的“地图”确定自身位置，并根据太阳选择方向。

这种导航方式需要精确的时间感，因为太阳在天空中的位置会在一天中发生变化。研究人员表示，鹱类会在黎明和黄昏调整内部生物钟。如果鸟类在日出和日落之间偏移一个经度，其生物钟与当地时间将相差约四分钟。向东移动时，鸟类应顺时针偏离；向西移动时，则应逆时针偏离。

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二十年的GPS观测

牛津大学团队分析了1045只鸟进行的3688次觅食飞行。2004年，GPS追踪器开始被安装在鹱类身上，当时这些设备已足够小，适用于这种体型的鸟类。这些旅程持续时间从一天到两周不等。

科学家还单独研究了335次在看不见陆地的情况下返回殖群的飞行。偏差与内部时间发生偏移的太阳罗盘预测相符。同时，研究作者帕特里克·莱文警告说，这项工作并非一项受控实验，因此应谨慎解读因果关系。研究人员还评估了侧风、科里奥利力和磁罗盘可能产生的影响，但这些因素对所获数据的解释较差。

定向误差达到约15度。根据团队计算，在向东飞行1000公里时，平均偏差约为7度，而定期重新确定自身位置只会使航线增加约5公里。

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