Японский спутник Arase во время мощной геомагнитной бури в мае 2024 года зафиксировал ускорение электронов до мегаэлектронвольтных энергий внутри внутреннего радиационного пояса Земли. Ранее этот участок считали естественным барьером, который сдерживает чрезвычайно энергичные электроны от проникновения ближе к планете, сообщает ScienceAlert.

Наблюдения во время бури

Исследование команды под руководством космического физика Ёсидзуми Миёси из Университета Нагои опубликовали в журнале Geophysical Research Letters. Учёные проанализировали измерения Arase, который наблюдает за радиационными поясами Земли с 2017 года.

Во время фазы восстановления после бури аппарат зафиксировал резкое увеличение числа ультрарелятивистских электронов внутри ранее определённой границы. Для частиц с энергиями около 3 мегаэлектронвольт поток был более чем в 5 тысяч раз выше, чем до бури.

Сначала увеличилось число электронов с более низкими энергиями. Примерно через полдня выросло количество частиц с более высокими энергиями, а примерно через сутки увеличился поток электронов с энергией свыше 3 мегаэлектронвольт. По мнению исследователей, такая последовательность указывает на то, что частицы набирали энергию непосредственно в этой зоне, а не только перемещались туда из других областей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия внутри барьера

В 2014 году наблюдения миссии NASA Van Allen Probes выявили резкую границу примерно в трёх радиусах Земли от центра планеты, за которую наиболее энергичные электроны почти не проникали. Её объясняли действием электромагнитных волн в холодной плазме, которые рассеивали электроны и направляли их в атмосферу.

Геомагнитная буря уровня G5 в мае 2024 года существенно уменьшила количество холодной плазмы в плазмосфере Земли. Это создало разреженную среду, в которой могли распространяться электромагнитные волны типа chorus. По выводу авторов работы, эти волны могли ускорять электроны внутри ранее определённой границы.

После бури Arase ещё несколько месяцев регистрировал постепенное снижение уровня ультрарелятивистских электронов. Наблюдения продолжались до октября 2024 года, когда вблизи Земли произошла другая солнечная буря.

Читай нас в