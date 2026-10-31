Arase зафіксував прискорення електронів у внутрішньому поясі Ван Аллена — ScienceAlert

Японський супутник Arase під час потужної геомагнітної бурі у травні 2024 року зафіксував прискорення електронів до мегаелектронвольтних енергій усередині внутрішнього радіаційного поясу Землі. Раніше цю ділянку вважали природним бар’єром, який стримує надзвичайно енергійні електрони від проникнення ближче до планети, повідомляє ScienceAlert.

Спостереження під час бурі

Дослідження команди під керівництвом космічного фізика Йосідзумі Мійосі з Наґойського університету опублікували в журналі Geophysical Research Letters. Науковці проаналізували вимірювання Arase, який спостерігає за радіаційними поясами Землі з 2017 року.

Під час фази відновлення після бурі апарат зафіксував різке зростання кількості ультрарелятивістських електронів усередині раніше визначеної межі. Для частинок з енергією близько 3 мегаелектронвольтів потік був більш ніж у 5 тисяч разів вищим, ніж до бурі.

Спершу побільшало електронів нижчих енергій. Приблизно через пів доби зросла кількість частинок із вищими енергіями, а приблизно через добу збільшився потік електронів з енергією понад 3 мегаелектронвольти. На думку дослідників, така послідовність вказує, що частинки набирали енергію безпосередньо в цій зоні, а не лише переміщувалися туди з інших ділянок.

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Умови всередині бар’єра

У 2014 році спостереження місії NASA Van Allen Probes виявили різку межу приблизно за три радіуси Землі від центра планети, за яку найенергійніші електрони майже не проникали. Її пояснювали дією електромагнітних хвиль у холодній плазмі, що розсіювали електрони та спрямовували їх в атмосферу.

Геомагнітна буря рівня G5 у травні 2024 року суттєво зменшила кількість холодної плазми в плазмосфері Землі. Це створило розріджене середовище, у якому могли поширюватися електромагнітні хвилі типу chorus. За висновком авторів роботи, ці хвилі могли прискорити електрони всередині раніше визначеної межі.

Після бурі Arase ще кілька місяців реєстрував поступове зниження рівня ультрарелятивістських електронів. Спостереження тривали до жовтня 2024 року, коли поблизу Землі сталася інша сонячна буря.

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