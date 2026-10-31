据澳大利亚广播公司新闻报道，南澳大利亚州阿德莱德山地区居民表示，他们将反对建设一座超大规模人工智能数据中心。Quantum DC提议将该中心设在芒特托伦斯附近。该项目包括一座容量为1200兆瓦的设施及位于通吉洛柯林斯路的能源基础设施，距离阿德莱德以东约41公里。

在Quantum DC因安全担忧推迟原定的社区咨询后，当地居民在通吉洛和邻近的曼纳姆举行了抗议集会。组织者马格达莱娜·利佩特表示，居民担忧土地使用、供水以及可能造成的噪声和光污染。她说，社区并不反对发展本身，但希望评估对农业、初级生产以及当地居民生活方式的风险。

尚未提交建设申请

Quantum DC尚未向州规划主管部门提交建设该设施的正式申请。公司首席执行官阿尔比·托马西表示，数据中心约80%的电力需求将由场地内两座连接现有ElectraNet线路的变电站供应，其余供应计划通过太阳能和风能合同实现。

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该公司还计划建设一座燃气发电站，以确保供应稳定。托马西声称，设施将使用收集并循环利用的雨水，不会使用墨累河的水或现有地下水储备。社区咨询已改期至11月20日和21日，项目第一阶段计划于2028年启动。

反对党支持并要求实施暂停令

规划部长尼克·钱皮恩表示，任何数据中心申请都将经过严格的评估程序，包括对其用水和用电需求的评估。这一占地120公顷的项目可能占用约相当于阿德莱德中央商务区三分之一的面积。

自由党、绿党和One Nation均支持抗议活动，尽管它们对数据中心发展的做法不同。绿党领袖罗伯特·西姆斯呼吁州政府对新建数据中心实施暂停令，并将这一问题纳入皇家委员会调查。

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