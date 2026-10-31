Mieszkańcy Adelaide Hills w Australii Południowej oświadczyli, że będą sprzeciwiać się budowie hiperskalowego centrum danych dla sztucznej inteligencji, które firma Quantum DC proponuje zlokalizować w pobliżu Mount Torrens. Projekt zakłada obiekt o mocy 1200 MW oraz infrastrukturę energetyczną przy Collins Road w Tungkillo, około 41 kilometrów na wschód od Adelaide, informuje ABC News Australia.

Lokalni mieszkańcy zorganizowali spotkania protestacyjne w Tungkillo i sąsiednim Mannum po tym, jak Quantum DC przełożyła planowane konsultacje społeczne z powodu obaw o bezpieczeństwo. Organizatorka Magdalena Lippett powiedziała, że mieszkańcy są zaniepokojeni wykorzystaniem gruntów, zaopatrzeniem w wodę, a także możliwym zanieczyszczeniem hałasem i światłem. Jak zaznaczyła, społeczność nie sprzeciwia się rozwojowi jako takiemu, ale chce ocenić ryzyko dla rolnictwa, produkcji pierwotnej i stylu życia ludzi w tym rejonie.

Wniosku o budowę jeszcze nie złożono

Quantum DC nie złożyła jeszcze formalnego wniosku do stanowych organów planistycznych o budowę obiektu. Dyrektor generalny firmy Alby Tomassi powiedział, że około 80% zapotrzebowania centrum danych na energię elektryczną mają pokryć dwie podstacje na terenie inwestycji, podłączone do istniejących linii ElectraNet, a dostawy planowane są w ramach kontraktów na energię słoneczną i wiatrową.

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Firma planuje również zbudować elektrownię gazową, aby zapewnić stabilność dostaw. Tomassi twierdzi, że na potrzeby obiektu będzie wykorzystywana zbierana i recyrkulowana woda deszczowa, a woda z rzeki Murray ani z istniejących zasobów wód gruntowych nie będzie pobierana. Konsultacje społeczne przełożono na 20 i 21 listopada, a rozpoczęcie pierwszej fazy projektu zaplanowano na 2028 rok.

Poparcie opozycji i żądanie moratorium

Minister planowania Nick Champion powiedział, że każdy wniosek dotyczący centrum danych przejdzie rygorystyczną procedurę oceny, w tym pod kątem zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną. Projekt o powierzchni 120 hektarów może zająć obszar równy w przybliżeniu jednej trzeciej centralnej dzielnicy biznesowej Adelaide.

Protesty poparły Partia Liberalna, Zieloni i One Nation, choć ich podejścia do rozwoju centrów danych różnią się. Lider Zielonych Robert Simms wezwał władze stanowe do wprowadzenia moratorium na nowe centra danych i włączenia tej kwestii do komisji królewskiej.

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