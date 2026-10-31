W Stanach Zjednoczonych prezes United Airlines Scott Kirby wyraził wątpliwość, że firma Boom Supersonic będzie w stanie dostarczyć pierwszy naddźwiękowy samolot pasażerski Overture w 2029 roku. W wywiadzie dla podcastu Office Hours: Business Edition zaznaczył, że oficjalny harmonogram Boom przewiduje rok 2029, jednak jego zdaniem realizacja projektu potrwa dłużej.

Jak informuje Ars Technica, Kirby podkreślił, że firma musi jeszcze pokonać wiele przeszkód w rozwoju Overture i certyfikacji samolotu przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa. W marcu ocenił szanse wejścia Overture do lotów komercyjnych na 50 na 50.

Warunkowe umowy z liniami lotniczymi

Boom wcześniej deklarował zamiar certyfikowania samolotu i rozpoczęcia przewozu płacących pasażerów w 2029 roku. Firma ma warunkowe umowy z American Airlines, Japan Airlines i United Airlines. Przewidują one bezzwrotne depozyty, których kwot nie ujawniono, a także możliwość zakupu samolotów przez przewoźników po osiągnięciu przez nie gotowości komercyjnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Fabryka Boom do produkcji Overture na lotnisku Piedmont Triad w Greensboro w Karolinie Północnej została ukończona w 2024 roku. Według publikacji od tego czasu zakład w większości nie działał. Władze stanowe przeznaczyły ponad 50 mln dolarów środków podatników na budowę fabryki.

Turbiny gazowe dla centrów danych

Równolegle Boom rozwija produkcję turbin gazowych dla centrów danych sztucznej inteligencji. 22 października firma zaprezentowała w mieście Centennial w stanie Kolorado zakład do produkcji 42-megawatowych turbin Superpower. Przedsiębiorstwo jest nadal w budowie, ale według Boom już wytwarza części. Firma planuje rozpocząć dostawy turbin klientom w połowie 2027 roku oraz zwiększyć produkcję do 25 sztuk rocznie w 2028 roku i do 50 w 2029 roku.

Jednocześnie prezes Boom Blake Scholl poinformował we wrześniu o utracie umowy wartej 1,25 mld dolarów: deweloper centrów danych Crusoe miał kupić 29 turbin gazowych firmy. Boom twierdzi, że jej prototyp rdzenia turbiny Sprint Core będzie w przyszłości wykorzystywany zarówno w turbinie Superpower, jak i w silniku Symphony naddźwiękowego liniowca Overture.

Czytaj nas na