Apple uruchomi pierwsze funkcje Apple Intelligence w Chinach wraz z wersją beta iOS 27.3, którą firma planuje wydać 4 listopada. Pełne wydanie iOS 27.3 zaplanowano na grudzień, informuje The Verge. Firma poinformowała o uruchomieniu na swojej chińskiej stronie prasowej, a MacRumors również o tym pisał.

Jakie funkcje staną się dostępne

Na chińskim rynku Apple początkowo zaoferuje wczesne narzędzia Apple Intelligence: podsumowania powiadomień, tłumaczenie w czasie rzeczywistym, narzędzia do przeformułowywania i korekty tekstów, Visual Intelligence oraz funkcję usuwania obiektów ze zdjęć.

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Nowa wersja Siri oparta na sztucznej inteligencji nie pojawi się w Chinach w ramach tego uruchomienia. Apple oświadczyło również, że doda obsługę chatbota Qwen w niektórych scenariuszach użycia. The Verge porównuje to z integracją ChatGPT firmy OpenAI z iOS, uruchomioną w 2024 roku.

Przygotowania do uruchomienia

Apple Intelligence otrzymało zgodę w Chinach w lipcu. W sierpniu Reuters informował, że Apple szkoliło własny duży model językowy specjalnie na potrzeby chińskiego rynku.

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