苹果将于 11 月 4 日随计划发布的 iOS 27.3 测试版在中国推出首批 Apple Intelligence 功能。iOS 27.3 正式版计划于 12 月发布，The Verge 报道称。该公司在其中文新闻网站上宣布了这一推出计划，MacRumors 也对此进行了报道。

哪些功能将可用

在中国市场，苹果最初将提供早期的 Apple Intelligence 工具：通知摘要、实时翻译、文本改写和校对工具、Visual Intelligence，以及从照片中移除物体的功能。

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新版人工智能 Siri 不会作为此次在中国推出的一部分上线。苹果还表示，将在部分使用场景中加入对 Qwen 聊天机器人的支持。The Verge 将此与 OpenAI 的 ChatGPT 整合进 iOS 相比，后者于 2024 年推出。

发布准备

Apple Intelligence 于 7 月在中国获得批准。路透社 8 月报道称，苹果正专门为中国市场训练自己的大语言模型。

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