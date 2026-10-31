Apple запустит первые функции Apple Intelligence в Китае вместе с бета-версией iOS 27.3, которую компания планирует выпустить 4 ноября. Полный релиз iOS 27.3 запланирован на декабрь, сообщает The Verge. Компания объявила о запуске на китайском сайте для прессы, а MacRumors также писал об этом.

Какие функции станут доступны

На китайском рынке Apple сначала предложит ранние инструменты Apple Intelligence: сводки уведомлений, перевод в реальном времени, инструменты для перефразирования и вычитки текстов, Visual Intelligence, а также функцию удаления объектов с фотографий.

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Новая версия Siri с искусственным интеллектом в рамках этого запуска в Китае не появится. Apple также заявила, что добавит поддержку чат-бота Qwen в некоторых сценариях использования. The Verge сравнивает это с интеграцией ChatGPT от OpenAI в iOS, которую запустили в 2024 году.

Подготовка к запуску

Apple Intelligence получила одобрение в Китае в июле. В августе Reuters сообщало, что Apple обучала собственную большую языковую модель специально для китайского рынка.

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