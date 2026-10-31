Apple знизить комісію App Store на Тайвані з 30% до 26% — Taipei Times

Apple знизить стандартну комісію App Store на Тайвані з 30% до 26%. Тайванська комісія з чесної торгівлі прийняла відповідне зобов’язання компанії, запропоноване для усунення занепокоєнь щодо конкуренції. Нова ставка комісії набуває чинності 31 жовтня.

Розслідування щодо обмежень для розробників

Регулятор перевіряв, чи могли обмеження Apple для розробників застосунків, зокрема пов’язані з так званим «податком Apple», порушувати Закон про чесну торгівлю. Цим терміном називають комісію, яку компанія стягує з розробників за платні застосунки та покупки в застосунках через App Store.

Критики вказували, що вимога Apple використовувати її систему платежів у застосунках обмежує можливість розробників обирати альтернативні способи оплати та може збільшувати витрати бізнесу і споживачів.

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Ставка застосовуватиметься автоматично

Як повідомляє Taipei Times, Apple запропонувала зменшити комісію за платні застосунки та покупки в застосунках відповідно до статті 28 Закону про чесну торгівлю. Вона дає змогу призупинити розслідування за умови виконання компанією взятих на себе зобов’язань.

Знижена комісія автоматично діятиме для розробників на Тайвані — подавати заявки чи виконувати додаткові умови для цього не потрібно. Apple також заявила, що нова ставка поширюватиметься на такі ринки, як Японія та Бразилія.

Комісія з чесної торгівлі контролюватиме виконання зобов’язання. Регулятор може поновити розслідування, якщо Apple не виконає умов, суттєво зміняться обставини рішення або воно ґрунтувалося на неповній чи неточній інформації. Інші можливі антиконкурентні або несправедливі практики Apple регулятор розглядатиме окремо.

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