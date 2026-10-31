Apple obniży standardową prowizję App Store na Tajwanie z 30% do 26%. Tajwańska Komisja ds. Uczciwego Handlu przyjęła odpowiednie zobowiązanie spółki, zaproponowane w celu rozwiania obaw dotyczących konkurencji. Nowa stawka prowizji wejdzie w życie 31 października.

Postępowanie w sprawie ograniczeń dla deweloperów

Regulator sprawdzał, czy ograniczenia Apple wobec deweloperów aplikacji, w szczególności związane z tak zwanym „podatkiem Apple”, mogły naruszać ustawę o uczciwym handlu. Termin ten odnosi się do prowizji pobieranej przez spółkę od deweloperów za płatne aplikacje i zakupy w aplikacjach dokonywane przez App Store.

Krytycy wskazywali, że wymóg Apple dotyczący korzystania z jej systemu płatności w aplikacjach ogranicza deweloperom możliwość wyboru alternatywnych metod płatności i może zwiększać koszty dla firm oraz konsumentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stawka będzie stosowana automatycznie

Jak informuje Taipei Times, Apple zaproponowała obniżenie prowizji za płatne aplikacje i zakupy w aplikacjach zgodnie z artykułem 28 ustawy o uczciwym handlu. Przepis ten umożliwia zawieszenie postępowania pod warunkiem wykonania przez spółkę podjętych zobowiązań.

Obniżona prowizja będzie automatycznie obowiązywać deweloperów na Tajwanie — nie będą musieli składać wniosków ani spełniać dodatkowych warunków. Apple oświadczyła również, że nowa stawka obejmie takie rynki jak Japonia i Brazylia.

Komisja ds. Uczciwego Handlu będzie monitorować wykonanie zobowiązania. Regulator może wznowić postępowanie, jeśli Apple nie spełni warunków, okoliczności decyzji istotnie się zmienią lub została ona oparta na niepełnych albo niedokładnych informacjach. Inne możliwe antykonkurencyjne lub nieuczciwe praktyki Apple regulator rozpatrzy oddzielnie.

Czytaj nas na