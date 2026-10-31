Apple将把台湾App Store的标准佣金从30%下调至26%。台湾公平交易委员会接受了该公司为消除竞争担忧而提出的相关承诺。新的佣金费率将于10月31日生效。

针对开发者限制的调查

监管机构审查了Apple对应用开发者的限制，特别是与所谓“Apple税”有关的限制，是否可能违反《公平交易法》。这一术语指的是该公司就通过App Store销售的付费应用和应用内购买向开发者收取的佣金。

批评人士指出，Apple要求使用其应用内支付系统，限制了开发者选择替代支付方式的能力，并可能增加企业和消费者的成本。

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该费率将自动适用

据《台北时报》报道，Apple提议根据《公平交易法》第28条下调付费应用和应用内购买的佣金。该条款允许在公司履行所作承诺的前提下暂停调查。

下调后的佣金将自动适用于台湾的开发者，无需提交申请或满足额外条件。Apple还表示，新费率将适用于日本和巴西等市场。

公平交易委员会将监督承诺的履行情况。如果Apple未能满足条件、作出该决定的情形发生重大变化，或该决定基于不完整或不准确信息，监管机构可以恢复调查。监管机构将另行审查Apple其他可能存在的反竞争或不公平做法。

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