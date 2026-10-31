NASA寻找公司提升哈勃望远镜轨道高度——Ars Technica

NASA邀请商业公司提交方案，以提升哈勃空间望远镜的轨道、为其提供维护服务，或对其进行受控离轨。该机构希望评估现有及近期可用的技术能力，包括捕获望远镜、将其送至至少600公里的高度，或改善其运行状况。相关请求的回复将接受至11月30日，Ars Technica报道。

计划在2032年前执行任务

NASA强调，提升轨道和/或维护任务不得损坏哈勃，预计将在2032年前实施。承包商将需要提供运载火箭、维护航天器、飞行控制以及必要时的乘组。

该机构尚未承诺采购此类任务。它正在收集有关潜在承包商、工作成本以及在望远镜进入大气层前完成任务可行性的信息。根据轨道动力学专家目前的计算，如不进行干预，这可能在2033年或2034年发生，不过预测取决于太阳活动。

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望远镜的时间余量

哈勃没有自身推进系统。其轨道上一次被提升是在2002年，当时执行的是哥伦比亚号航天飞机任务。此后，望远镜的飞行高度已从583公里降至约470公里。据该媒体估计，将其提升至600公里可使哈勃在轨运行时间至少延长25年。

NASA此前曾于2022年向业界提出类似请求，并收到八份回复，其中包括Astroscale和Momentus联合提出的机器人方案。同年，商业宇航员贾里德·艾萨克曼提出使用SpaceX Dragon飞船执行任务。2024年，该机构代表称这些计划仍属概念性方案。

目前，NASA没有为采购提升哈勃轨道或对其进行维护的任务拨出专门资金。NASA局长贾里德·艾萨克曼表示，该机构应考虑以创新且具有经济合理性的方式延长望远镜的运行。

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