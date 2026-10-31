NASA пригласило коммерческие компании представить предложения по подъему орбиты космического телескопа Hubble, его обслуживанию или контролируемому сведению с орбиты. Агентство хочет оценить существующие и ближайшие технические возможности для захвата телескопа, вывода его на высоту не менее 600 км или улучшения его работы. Ответы на запрос будут приниматься до 30 ноября, сообщает Ars Technica.

Миссию хотят провести до 2032 года

В NASA подчеркнули, что миссия по подъему орбиты и/или обслуживанию не должна повредить Hubble и ожидается до 2032 года. Подрядчик должен будет обеспечить ракету-носитель, космический аппарат для обслуживания, управление полетом и, при необходимости, экипаж.

Агентство пока не обязалось закупать такую миссию. Оно собирает информацию о потенциальных исполнителях, стоимости работ и реалистичности выполнения задачи до вхождения телескопа в атмосферу. По нынешним расчетам специалистов по орбитальной динамике, без вмешательства это может произойти в 2033 или 2034 году, хотя прогноз зависит от солнечной активности.

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Запас времени для телескопа

Hubble не имеет собственной двигательной установки. В последний раз его орбиту подняли в 2002 году во время миссии шаттла Columbia. С тех пор высота полета телескопа уменьшилась с 583 км до примерно 470 км. Подъем до 600 км мог бы, по оценке издания, продлить пребывание Hubble на орбите как минимум на 25 лет.

NASA уже обращалось к отрасли с аналогичным запросом в 2022 году и получило восемь ответов, в том числе совместное роботизированное предложение Astroscale и Momentus. В том же году коммерческий астронавт Джаред Айзекман предлагал миссию с использованием корабля SpaceX Dragon. В 2024 году представители агентства назвали эти планы концептуальными.

Сейчас у NASA нет выделенного финансирования на закупку миссии по подъему орбиты или сервисному обслуживанию Hubble. Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство должно рассмотреть инновационные и экономически обоснованные способы продлить работу телескопа.

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