阿联酋发现可模拟月球和火星土壤的岩石——The National

研究人员在阿拉伯联合酋长国的哈贾尔山脉发现了地质区域，其岩石和土壤可用于生产模拟月球和火星表面的材料。这类材料用于测试月球车、钻探设备以及其他用于太空任务的技术装备。

据《The National》报道，遥感技术帮助确定了拉斯海马、富查伊拉、阿治曼和迪拜等酋长国具有开发前景的开采区域。阿布扎比索邦大学环境地貌学教授科斯马斯·帕夫洛普洛斯称，这些结果“极具前景”，并指出这些地区所需矿物质含量较高，且靠近现有的运输和加工基础设施。

含镁和铁的岩石

科学家将重点放在哈贾尔山脉北部，那里分布着塞迈尔蛇绿岩——一处大型且保存完好的地球洋壳和上地幔露头。该地质构造蕴藏大量富含镁和铁的镁铁质岩石。

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帕夫洛普洛斯表示，这些岩石含有原生矿物，它们是月球月海玄武岩——覆盖地球卫星撞击盆地的深色岩石——以及火星表面岩石的组成成分。不过，地球原材料需要进一步加工，才能获得性质接近地外土壤的材料。

太空计划的需求

真实的月球和火星表面样本极为有限：从月球带回的材料不足400千克，而火星样本尚未被带回地球。因此，不能将其用于破坏性测试。模拟材料还可帮助研究从月球或火星岩石中提取氧气，或制造建筑材料的方法。

帕夫洛普洛斯认为，本地生产将减少阿联酋太空计划对外国供应商的依赖，并为大学提供用于测试场地的可负担材料。发表在《Planetary and Space Science》期刊上的这项研究，还有来自沙迦大学、阿曼苏丹卡布斯大学和法国洛林大学的科学家参与。后续工作包括更详细地研究原材料、开发混合配方以及评估获得的模拟材料。

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