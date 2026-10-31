捷克公司希望在台湾组装无人机——《台北时报》

捷克制造商有意在台湾建立无人机组装生产线。捷克众议院前议长马克塔·佩卡罗娃·阿达莫娃在台北举行的论坛上表示了这一点，《台北时报》报道。

她是在Global UAV Academy开幕式上作出这一表态的。该组织致力于无人机供应链的国际合作、技术认证和操作员培训。据民主、社会与新兴技术研究所的数据，捷克是台湾无人机及无人飞行器零部件的最大进口国。

捷克与台湾企业的合作

阿达莫娃在结束政治生涯后转入国防工业，她介绍了生产无人机、反无人机系统和自主拦截器的捷克公司代表。她表示，这些公司计划与台湾无人机领域开展合作。

被提及的公司包括生产自主拦截器和攻击型无人机的AVEC Systems、已转向无人机导航系统的软件开发商Digitech Automotive、生产经北约认证的反无人机系统的JISER，以及Farpoint。后者已与该学院在飞行员培训领域开展合作：24名台湾无人机操作员已完成培训。

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阿达莫娃表示，Farpoint还正与外交部合作，计划在嘉义的亚洲无人机人工智能创新与研发中心开设办公室。

乌克兰战争的经验

阿达莫娃表示，乌克兰战争表明，传统军事理论在现代条件下存在不足。她指出，无人机和反无人机系统已成为重要的军事手段，而技术和战术的快速发展，可能使新系统在部署后仅数周内就过时。

阿达莫娃还表示，捷克工业在开发经乌克兰战争检验的无人机、软件和导航系统方面拥有丰富经验。她认为，这一经验以及捷克和台湾在无人机领域的合作，对安全具有重要意义。

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