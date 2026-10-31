Чешские компании хотят собирать беспилотники на Тайване — Taipei Times

Чешские производители заинтересованы в создании линий сборки беспилотников на Тайване. Об этом бывшая председатель Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова заявила во время форума в Тайбэе, сообщает Taipei Times.

Заявление она сделала на открытии Global UAV Academy — организации, занимающейся международным сотрудничеством в цепочках поставок дронов, технологической сертификацией и подготовкой операторов. По данным Исследовательского института демократии, общества и новейших технологий, Чехия является крупнейшим импортёром тайваньских дронов и компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудничество чешских и тайваньских компаний

Адамова, которая после завершения политической карьеры перешла в оборонную отрасль, представила представителей чешских компаний, производящих дроны, системы противодействия беспилотникам и автономные перехватчики. По её словам, они планируют сотрудничать с тайваньским сектором БПЛА.

Среди названных компаний — AVEC Systems, производящая автономные перехватчики и ударные дроны, разработчик программного обеспечения Digitech Automotive, переориентировавшийся на навигационные системы для БПЛА, производитель сертифицированных НАТО систем противодействия дронам JISER и Farpoint. Последняя уже сотрудничает с академией в области подготовки пилотов: обучение завершили 24 тайваньских оператора беспилотников.

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Farpoint также работает с Министерством иностранных дел над открытием офиса в Азиатском центре инноваций и исследований и разработок в сфере ИИ для БПЛА в Цзяи, сказала Адамова.

Опыт войны в Украине

По словам Адамовой, война в Украине продемонстрировала недостаточность традиционных военных доктрин в современных условиях. Она отметила, что беспилотные и антидроновые системы стали важными военными средствами, а быстрое развитие технологий и тактик может делать новые системы устаревшими уже через несколько недель после их развертывания.

Адамова также заявила, что чешская промышленность имеет значительный опыт разработки дронов, программного обеспечения и навигационных систем, испытанных в войне в Украине. По её мнению, этот опыт, а также сотрудничество между Чехией и Тайванем в сфере БПЛА имеют важное значение для безопасности.

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