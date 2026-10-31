За пределами Китая мировая космическая отрасль может столкнуться с дефицитом примерно 150 запусков к 2030 году по сравнению со спросом со стороны спутниковых операторов и гражданских космических агентств. Такой прогноз в новом отчете сделала аналитическая компания Quilty Space, сообщает Ars Technica.

Директор по исследованиям Quilty Space Калеб Генри заявил, что проблема с доступностью запусков оказалась серьезнее, чем ожидали аналитики. По его оценке, дефицит наверняка не исчезнет в течение этого десятилетия и может сохраняться до поздних 2030-х годов.

Пик дефицита прогнозируют на 2028 год

В отчете среди причин названы война России против Украины, из-за которой российские ракеты исчезли с западного рынка, рост спроса со стороны проекта Amazon Leo и задержки в разработке новых носителей. Речь, в частности, идет о New Glenn, Vulcan, Neutron, Terran R и Nova. Дополнительным фактором аналитики считают сворачивание использования Falcon 9 для коммерческих запусков.

В то же время спрос на выведение спутников растет из-за крупных спутниковых группировок, в частности Amazon, а также многочисленных стартапов в сфере малых спутников. По прогнозу Quilty Space, наиболее острой ситуация должна стать в 2028 году, после чего дефицит должен постепенно сокращаться. Генри посоветовал операторам, которым нужен запуск, не откладывать бронирование.

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Роль Starship и New Glenn

Одним из ключевых факторов остается стратегия SpaceX относительно Starship. Большая грузоподъемность и возможность быстрого повторного использования ракеты потенциально могут смягчить дефицит, однако SpaceX не продвигает Starship как коммерческий вариант запуска. В отчете также отмечено, что нет свидетельств разработки более крупного грузового люка в обтекателе для традиционных спутников и космических аппаратов.

Генеральный директор Telesat Дэн Голдберг предположил, что для запуска на Starship спутники нового поколения компании должны быть совместимы с диспенсером, который SpaceX будет использовать для собственных аппаратов Starlink. Quilty Space также прогнозирует восемь запусков New Glenn в 2028 году, 12 — в 2029-м и 16 — в 2030-м, хотя ускорение темпов Blue Origin могло бы улучшить ситуацию.

Отдельным фактором может стать спрос со стороны американских военных. Космические силы США ранее увеличили прогнозируемую потребность в запусках по двум направлениям программы национальной безопасности: примерно до 170 запусков в первом и до 79 во втором. Quilty Space не включала этот спрос в основные расчеты дефицита.

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