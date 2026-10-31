Apple снизит стандартную комиссию App Store на Тайване с 30% до 26%. Тайваньская комиссия по справедливой торговле приняла соответствующее обязательство компании, предложенное для устранения опасений относительно конкуренции. Новая ставка комиссии вступает в силу 31 октября.

Расследование ограничений для разработчиков

Регулятор проверял, могли ли ограничения Apple для разработчиков приложений, в частности связанные с так называемым «налогом Apple», нарушать Закон о справедливой торговле. Этим термином называют комиссию, которую компания взимает с разработчиков за платные приложения и покупки в приложениях через App Store.

Критики указывали, что требование Apple использовать ее систему платежей в приложениях ограничивает возможность разработчиков выбирать альтернативные способы оплаты и может увеличивать расходы бизнеса и потребителей.

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Ставка будет применяться автоматически

Как сообщает Taipei Times, Apple предложила снизить комиссию за платные приложения и покупки в приложениях в соответствии со статьей 28 Закона о справедливой торговле. Она позволяет приостановить расследование при условии выполнения компанией взятых на себя обязательств.

Сниженная комиссия будет автоматически действовать для разработчиков на Тайване — подавать заявки или выполнять дополнительные условия для этого не потребуется. Apple также заявила, что новая ставка будет распространяться на такие рынки, как Япония и Бразилия.

Комиссия по справедливой торговле будет контролировать выполнение обязательства. Регулятор может возобновить расследование, если Apple не выполнит условия, обстоятельства решения существенно изменятся или оно основывалось на неполной либо неточной информации. Другие возможные антиконкурентные или несправедливые практики Apple регулятор рассмотрит отдельно.

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