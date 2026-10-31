中国宣布，舰载隐身侦察打击无人机GJ-21首次在076型两栖攻击舰Sichuan上完成起飞和降落。Asharq Al-Awsat援引中国国家通讯社新华社报道称。

GJ-21测试

新华社称，这些测试是中国两栖攻击舰项目的一项突破。该通讯社评估称，测试证明中国海军具备从大型海上平台操作固定翼隐身无人机的能力。

GJ-21于去年在北京举行的纪念第二次世界大战结束80周年阅兵式上首次亮相。中国官方媒体《环球时报》援引军事专家张雪峰的话报道称，尽管该飞行器的尺寸小于J-35和J-20战斗机，但其作战半径相当可观。

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该专家还表示，这款无人机可重复使用，并可配备小型、廉价的制导滑翔航空炸弹。

076型舰艇

作为076型首舰的Sichuan于2024年12月下水。该舰配备电磁弹射器和阻拦装置系统，能够搭载固定翼无人机、直升机和两栖装备。

该舰满载排水量超过4万吨，拥有贯通式飞行甲板和两座岛式上层建筑。中国中央电视台报道称，该舰于10月底进行了系列海试，但未披露试验地点。4月，中国海军曾表示，Sichuan驶入南海水域进行科学测试和训练。

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