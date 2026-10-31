Китай заявил о первом взлете и посадке палубного малозаметного разведывательно-ударного беспилотника GJ-21 на десантном корабле Sichuan типа Type 076. Об этом со ссылкой на государственное агентство Синьхуа сообщает Asharq Al-Awsat.

Испытания GJ-21

Синьхуа назвало испытания прорывом в китайской программе десантных кораблей. По оценке агентства, тест подтвердил способность военно-морских сил Китая эксплуатировать малозаметные беспилотники с неподвижным крылом с крупных морских платформ.

GJ-21 впервые показали на военном параде в Пекине в прошлом году, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Китайское государственное издание Global Times со ссылкой на военного эксперта Чжана Сюефэна сообщило, что аппарат имеет значительный боевой радиус, несмотря на меньшие размеры по сравнению с истребителями J-35 и J-20.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эксперт также заявил, что беспилотник можно использовать многократно и оснащать небольшими недорогими планирующими авиационными бомбами с наведением.

Корабль типа Type 076

Sichuan, головной корабль класса Type 076, спустили на воду в декабре 2024 года. Он оснащен электромагнитной катапультой и системой аэрофинишеров, способен нести беспилотники с неподвижным крылом, вертолеты и амфибийную технику.

Полное водоизмещение корабля превышает 40 тысяч тонн. Он имеет сплошную полетную палубу и две островные надстройки. Китайский телеканал CCTV сообщил, что в конце октября корабль провел серию морских испытаний, не раскрывая их местонахождения. В апреле китайские ВМС заявляли, что Sichuan выходил в воды Южно-Китайского моря для научных испытаний и тренировок.

Читай нас в